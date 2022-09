Ciclista travolto e investito da un’auto, gravissimo un 50enne Un ciclista di 50 anni è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo essere stato travolto da un’auto.

Un uomo di 50 anni è stato ricoverato d'urgenza in ospedale dopo essere stato travolto da un'automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Teatro del violento incidente andato in scena nella mattinata di oggi, martedì 13 settembre, la strada provinciale 236 che da Gaggiano porta a Cisliano, paesi della provincia di Milano.

Ciclista di 50 anni travolto da un'auto, è gravissimo

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'incidente si è verificato poco prima della 9. Sul posto, il 118 regionale ha inviato due ambulanze e l'elisoccorso. Gli operatori sanitari si sono precipitati dal 50enne, trovato riverso a terra in gravi condizioni. Dopo una prima stabilizzazione, è stato trasferito in codice rosso con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato preso in cura dai medici del nosocomio. Come riportato da MilanoToday, le sue condizioni sono delicate e non è ancora certo se non sia più in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente al vaglio delle forze dell'ordine

Lungo la provinciale sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco del Consorzio Fontanili. I militari hanno messo in sicurezza l'area con l'ausilio dei pompieri e avviato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Ascoltata la conducente dell'auto, una donna di 47 anni, che non avrebbe riportato ferite gravi ma solo qualche contusione. Al momento non si hanno dettagli su come l'incidente si sia verificato, se a causa di una distrazione della 47enne o di una manovra azzardata del ciclista di 50 anni.