Ragazza di 18 anni violentata a Milano: si cerca il responsabile Questa sera a Milano è stata violentata una ragazza di 18 anni che è stata portata in ospedale per degli accertamenti: le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’aggressore.

Una ragazza di 18 anni sarebbe stata violentata nella serata di oggi, lunedì 20 febbraio, a Milano. A dare la notizia è l'agenzia di stampa Ansa. L'adolescente avrebbe denunciato l'aggressione alla polizia di Stato. La ragazza è stata portata dagli operatori sanitari in ospedale dove sarà sottoposta ad alcuni accertamenti specifici. Le forze dell'ordine sono invece alla ricerca del responsabile.

Al momento ci sono ancora poche informazioni sull'episodio. La vittima ha raccontato di essere stata violentata poco dopo le 20 in via Colorni: si tratta di una zona residenziale nei pressi del quartiere Santa Giulia, alla periferia sud-est di Milano, non lontano dalla stazione Rogoredo. Al momento non sarebbe stata fornita alcuna descrizione della persona che l'ha aggredita.

Sembrerebbe che la 18enne, di cui non è stata chiaramente diffusa l'identità, sia stata soccorsa in strada proprio dal personale sanitario del 118 poco dopo le venti. Gli investigatori della Questura di Milano hanno ascoltato il suo racconto, raccolto la sua denuncia, e si sono subito messi a lavoro per svolgere i rilievi del caso necessari a ottenere tutti gli elementi che possano permettere di dare un volto al suo aggressore.

Non si hanno notizie né sulla possibile presenze di telecamere in zona né se, al momento dei fatti, ci fossero testimoni. Nel frattempo, gli operatori sanitari l'hanno trasferita in codice giallo alla clinica Mangiagalli. I medici le forniranno tutte le cure del caso e svolgeranno alcuni esami necessari in caso di violenze sessuali.