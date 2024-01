Quanto guadagnano i sindaci di Milano, Brescia, Bergamo e altri Comuni della Lombardia: gli aumenti di stipendio Per effetto della legge di Bilancio del 2022, gli stipendi dei primi cittadini sono aumentati in modo permanente. Giuseppe Sala, in quanto sindaco della Città Metropolitana di Milano, ora guadagna quanto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da sinistra a destra: Giuseppe Sala (sindaco della Città Metropolitana di Milano), Laura Castelletti (sindaca di Brescia), Giorgio Gori (sindaco di Bergamo) – foto da LaPresse

A partire da quest'anno il sindaco di Milano Giuseppe Sala guadagnerà quanto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. È l'effetto della legge di Bilancio del 2022 voluta dal governo Draghi che ha ridefinito le retribuzioni dei primi cittadini italiani che erano ferme dal 2000 parametrandole sugli stipendi dei presidenti regionali e sulle popolazioni dei rispettivi Comuni. L'obiettivo è di rendere il mestiere del sindaco più "appetibile" e consentire agli amministratori locali di ricoprire quel ruolo a tempo pieno. In questo modo, la busta paga di Sala sale a 13.800 euro mensili lordi, quando nel 2021 era solo di 7.018,65 euro lordi.

Di quanto aumenta lo stipendio di Sala

Come previsto dalla legge di Bilancio del 2022, i sindaci delle Città Metropolitane devono percepire lo stesso stipendio del presidente della Regione. Così, negli ultimi tre anni Sala e i suoi omologhi italiani si sono visti lievitare gli stipendi fino a raggiungere la soglia prevista proprio in questo gennaio. L'anno scorso, per esempio, la busta paga era pari a 11.629 euro lordi mentre ora ha raggiunto in modo permanente i 13.800 euro lordi.

Non si tratta, però, di aumenti che vanno a beneficiare solo i primi cittadini. Infatti, per legge, gli stipendi di assessori, consiglieri e presidenti di Municipio sono stabiliti in relazione a quello del sindaco. Per esempio, la vicesindaca Anna Scavuzzo che deve prendere il 75 per cento dello stipendio del sindaco ora prenderà 10.350 euro lordi di indennità mensile.

Gli altri aumenti per i sindaci lombardi

Un gradino più in basso dei sindaci di Città Metropolitane ci sono quelli dei capoluoghi di regione, provincia e con popolazione superiore ai 100mila abitanti. A partire da quest'anno, questi primi cittadini percepiranno un indennizzo pari all'80 per cento di quello previsto per il presidente di Regione. Quindi i sindaci di Bergamo, Brescia, Monza e Brianza ora guadagneranno 11.040 euro lordi al mese.

Per i sindaci di Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese la nuova soglia è fissa al 70 per cento, che corrisponde a 9.660 euro lordi mensili. Dopodiché ci sono i Comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti. Loro avranno un indennizzo pari al 45 per cento di quello del presidente Fontana, quindi 6.210 euro lordi mensili. E sono i primi cittadini di: Busto Arsizio, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Vigevano, Legnano, Gallarate e Rho.

I 22 sindaci dei Comuni lombardi che hanno una popolazione compresa tra i 50mila e i 30mila percepiranno 4.830 euro lordi mensili (il 35 per cento del presidente della Regione). A scendere, i primi cittadini dei Comuni con popolazione superiore ai 10mila sarà di 4.140 euro lordi mensili (30 per cento), quelli dei Comuni superiori ai 5mila sarà di 4.002 euro lordi mensili (29 per cento), poi 3.036 euro lordi mensili per i superiori ai 3mila e per gli altri 2.208 euro lordi mensili.