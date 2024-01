Perché il reddito di Beppe Sala è quadruplicato nel giro di un anno: guadagna oltre 500mila euro Il sindaco Beppe Sala? Con 511.437 euro di reddito annuo, è il più ricco della giunta di Palazzo Marino. L’effetto dell’introduzione della legge di bilancio e non solo: il primo cittadino, manager e ad di importantissime società, è andato in pensione nel 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Beppe Sala (foto da Facebook)

Il sindaco Beppe Sala? Con 511.437 euro di reddito annuo, è il più ricco della giunta di Palazzo Marino: il reddito imponibile del primo cittadino è aumentato di oltre il 450 per cento rispetto all’anno precedente, quando era di 111.741 euro. Dopo di lui, distaccato a 364.100 euro (in aumento rispetto ai 270.029 dello scorso anno), c'è solo l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte.

L'effetto dell'introduzione della nuova legge di bilancio, che prevede un graduale aumento dei compensi degli amministratori pubblici? Nel caso del primo cittadino di Milano, non proprio. La spiegazione dello stipendio quadruplicato di Beppe Sala, in realtà, è molto semplice: il primo cittadino milanese, manager di spicco di grandi società (e amministratore delegato di colossi come Telecom e Pneumatici Pirelli) proprio nel 2022 è andato in pensione.

Ma non solo Beppe Sala. Sul sito del Comune di Milano, infatti, sono stati recentemente pubblicati gli stipendi di tutti gli amministratori di Palazzo Marino. Così, dopo Sala e Conte, seguono l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello con 110.424 euro e la vicesindaca Anna Scavuzzo con 101.055 euro annui.

Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana, è l’unico ad aver registrato una diminuzione del reddito, passando da 103.150 euro a 98.015. Tommaso Sacchi, responsabile della Cultura, ha un reddito di 94.134 euro, Piefrancesco Maran, alla Casa, 89.331 euro, l’assessora ai Trasporti Arianna Censi 88.103 euro. Si aggirano intorno agli 87mila euro i redditi degli altri assessori: Marco Granelli (Sicurezza), Elena Grandi (Ambiente), Martina Riva (Sport), Gaia Romani (Servizi civici), che passa dai 18.649 del 2021 agli 87.091 del 2022.