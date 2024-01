Stipendi dei sindaci, nel 2024 è scattato l’aumento di indennità: quanto aumentano le buste paga Nel 2024 è entrato a pieno regime l’aumento di indennità previsto per i sindaci dalla legge di Bilancio 2022 del governo Draghi. Ecco come incrementano le buste paga e quali sono i primi cittadini a guadagnarci di più. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 2024 si apre con una buona notizia per i sindaci: da quest'anno, infatti, entra del tutto in vigore l'aumento di indennità prevista per gli amministratori locali dalla legge di Bilancio promulgata per il 2022 scritta dal governo di Mario Draghi. L'incremento è stato adottato in maniera graduale per quell'anno e il successivo, cioè il 2023, arrivando a pieno regime quest'anno.

Se nel 2022 l'incremento era scattato per il 45%, l'anno scorso era arrivato al 68% per poi giungere nel 2024 al 100%. La misura era stata pensata per non disincentivare l'impegno dei sindaci e di chi è sempre in prima linea a servizio della comunità, tra mille rischi e cavilli. I sindaci hanno infatti un carico di responsabilità – anche penale – rilevante.L

Nell'arco di questi tre anni lo stipendio dei primi cittadini è aumentato praticamente dappertutto, ma specialmente in alcuni Comuni. L'incremento è stato massimo, infatti, per i capoluoghi di provincia tra i 30 mila e i 50 mila abitanti, come Frosinone o Macerata. Secondo quanto riporta Repubblica in questi tre anni i primi cittadini di questi Comuni sono passati da percepire una busta paga di circa 3.700 euro a una di 9.600. Anche per i sindaci delle città metropolitane l'aumento è stato decisamente cospicuo: da circa 7 mila euro a 13.800.

Leggi anche Bonus una tantum a Natale 2023 e tredicesima, di quanto aumentano gli stipendi a dicembre e per chi

La misura non riguarda solo i sindaci, ma anche vicesindaci e assessori: nelle città metropolitane le buste paga passano rispettivamente da circa 5 mila a oltre 10 mila euro e da 4.500 euro a 8.900 euro. La legge di Bilancio, nello stabilire gli importi, fa riferimento al decreto del ministero dell’Interno 119/2000 che aumenta la cifra all'incremento della popolazione. Nell'ultima legge di Bilancio del governo Draghi, invece, non c'è alcun riferimento ai consiglieri comunali.