Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Pasqua e Pasquetta a Milano Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Milano e dintorni, per la spesa del pranzo di Pasqua e gli acquisti dell'ultimo momento.

(immagine di repertorio)

Chi ancora a Milano deve comprare gli ultimi ingredienti per il pranzo di Pasqua farà meglio ad affrettarsi: non saranno molti i supermercati aperti domenica 20 aprile, mentre sarà un po' più semplice fare la spesa il lunedì di Pasquetta, il 21 aprile. Resta invece aperta per le festività la maggior parte dei centri commerciali di Milano.

Supermercati aperti a Milano a Pasqua e Pasquetta 2025: l'elenco

Quest'anno la maggior parte delle catene di supermercati presenti a Milano ha deciso di chiudere per il giorno di Pasqua, domenica 20 aprile. Non sarà quindi possibile andare a fare la spesa nei punti vendita di Esselunga, Coop, Iper, Pam, Conad, Lidl, Bennet, Carrefour e Unes, salvo aperture straordinarie decise a livello locale. Resteranno invece aperti per Pasqua i negozi del Gigante e di Iperal, quest'ultimo con orario ridotto, dalle 8:00 alle 13:00.

Per Pasquetta, invece, ci saranno più supermercati aperti, con alcuni orari di massima che si consiglia però di verificare consultando i siti dei singoli punti vendita:

Bennet aprirà dalle 9:00 alle 20:00

aprirà dalle 9:00 alle 20:00 Carrefour dalle 8:00 alle 20:00

dalle 8:00 alle 20:00 Esselunga con orario ridotto dalle 8:00 alle 20:00

con orario ridotto dalle 8:00 alle 20:00 Coop dalle 9:00 alle 19:00 o con orario ridotto fino alle 14:00

dalle 9:00 alle 19:00 o con orario ridotto fino alle 14:00 Iper dalle 8:30 alle 21:00 (a Rozzano e Portello) o fino alle 22:00 (ad Arese)

dalle 8:30 alle 21:00 (a Rozzano e Portello) o fino alle 22:00 (ad Arese) Lidl dalle 8:00 alle 20:00

dalle 8:00 alle 20:00 Pam dalle 8:00 alle 13:30

dalle 8:00 alle 13:30 Unes dalle 8:00 alle 20:00

dalle 8:00 alle 20:00 Aperti anche i supermercati di Iperal dalle 8:00 alle 13:00

Gli orari dei più grandi centri commerciali a Pasqua

Per chi nei giorni di Pasqua e Pasquetta avrà bisogno invece di fare altre commissioni, resterà aperta la maggior parte dei centri commerciali:

A Pasqua Il Centro di Arese resterà chiuso, mentre a Pasquetta resterà aperto dalle 9 alle 22.

resterà chiuso, mentre a Pasquetta resterà aperto dalle 9 alle 22. Il centro Merlata Bloom resta aperto Domenica 20 aprile con cinema, Wonderwood Green Forest e LOG APERTI dalle 14:00 e alcuni ristoranti aperti anche a pranzo (Akira Ramen Bar, Bokok, Fresco&Cimmino, Hamerica’s, Il Mannarino, Kebhouze, KFC, McDonald’s, Old Wild West, Pirate’s Bay) mentre gli altri ristoranti aprono dalle 15:00. I negozi ed Esselunga rimangono chiusi. Per lunedì di Pasquetta, invece, i negozi aprono dalle 9:00 alle 22:00 e l'Esselunga dalle 8:00 alle 22:00.

resta aperto Domenica 20 aprile con cinema, Wonderwood Green Forest e LOG APERTI dalle 14:00 e alcuni ristoranti aperti anche a pranzo (Akira Ramen Bar, Bokok, Fresco&Cimmino, Hamerica’s, Il Mannarino, Kebhouze, KFC, McDonald’s, Old Wild West, Pirate’s Bay) mentre gli altri ristoranti aprono dalle 15:00. I negozi ed Esselunga rimangono chiusi. Per lunedì di Pasquetta, invece, i negozi aprono dalle 9:00 alle 22:00 e l'Esselunga dalle 8:00 alle 22:00. Nel Citylife Shopping District domenica saranno aperti ristorazione e cinema dalle 12:00 e Carrefour dalle 8:00 alle 20:00, mentre resteranno chiusi i negozi. Il centro resterà aperto regolarmente per lunedì di Pasquetta.

domenica saranno aperti ristorazione e cinema dalle 12:00 e Carrefour dalle 8:00 alle 20:00, mentre resteranno chiusi i negozi. Il centro resterà aperto regolarmente per lunedì di Pasquetta. Le Cupole di San Giuliano Milanese resteranno invece chiuse sia per Pasqua che per Paquetta.

resteranno invece chiuse sia per Pasqua che per Paquetta. Il Centro Sarca di Sesto San Giovanni e il Centro commerciale Fiordaliso resteranno chiusi per Pasqua ma apriranno per Pasquetta. Per il primo resterà sempre aperta la ristorazione Piazza A dalle 12.00 alle 23.00.