Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il 1 maggio a Milano Tutti i supermercati aperti a Milano in occasione del 1 maggio 2025: da Esselunga a Carrefour, gli orari dei principali centri commerciali per gli acquisti dell'ultimo minuto.

A cura di Giulia Ghirardi

Domani, giovedì 1 maggio, sarà la Festa dei Lavoratori, una giornata tradizionalmente dedicata al riposo o alle gite fuori porta. Proprio per questo, capita che ci si ritrovi a dover preparare qualcosa per un picnic o un pranzo in compagnia. Quest'anno, anche per i più ritardatari, c'è ancora tempo per le ultime compere perché, nonostante il carattere festivo della giornata, molte attività commerciali hanno deciso di rimanere aperte con orari ridotti. Di seguito una guida dei supermercati e dei centri commerciali di Milano aperti il 1 maggio.

Supermercati aperti a Milano il 1 maggio 2025: l'elenco

Quest'anno la maggior parte delle catene di supermercati presenti a Milano rimarrà aperta per la Festa dei Lavoratori, giovedì 1 maggio, alcune con orario ridotto:

Bennet aprirà dalle 8:30 alle 20:00

aprirà dalle 8:30 alle 20:00 Conad con orario festivo dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 8:00 alle 20:00 a seconda dei diversi punti vendita

con orario festivo dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 8:00 alle 20:00 a seconda dei diversi punti vendita Carrefour dalle 8:00 alle 20:00

dalle 8:00 alle 20:00 Iper dalle 8:30 alle 21:00 (a Rozzano e Portello) o fino alle 22:00 (ad Arese)

dalle 8:30 alle 21:00 (a Rozzano e Portello) o fino alle 22:00 (ad Arese) Lidl dalle 8:00 alle 20:00

dalle 8:00 alle 20:00 Pam dalle 8:00 alle 13:30

dalle 8:00 alle 13:30 Unes dalle 8:00 alle 20:00

dalle 8:00 alle 20:00 Aperti anche i supermercati di Iperal dalle 8:00 alle 13:00

Non sarà, invece, possibile recarsi a fare la spesa da Esselunga, Coop e Ipercoop che hanno annunciato la chiusura completa di tutti i punti vendita per l'intera giornata del 1° maggio 2025.

Gli orari dei più grandi centri commerciali il 1 maggio

Per chi l'1 maggio avrà bisogno invece di fare altre commissioni, resterà aperta la maggior parte dei centri commerciali:

Il Centro di Arese resterà aperto con orario festivo dalle 9:00 alle 22:00

resterà aperto con orario festivo dalle 9:00 alle 22:00 Il centro Merlata Bloom resta aperto con cinema, ristoranti e LOG fino a tarda sera, Wonderwood Green Forest dalle 1o:00 alle 22:00. I negozi saranno aperti dalle 9:00 alle 22:00. Esselunga rimarrà chiusa.

resta aperto con cinema, ristoranti e LOG fino a tarda sera, Wonderwood Green Forest dalle 1o:00 alle 22:00. I negozi saranno aperti dalle 9:00 alle 22:00. Esselunga rimarrà chiusa. Nel Citylife Shopping District resterà aperto regolarmente dalle 9:00 fino alle 21:00 con facoltà di chiusura dei negozi dalle 19:00