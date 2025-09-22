Pullman con 20 studenti a bordo va fuori strada per la pioggia a Pavia e finisce in un campo

Un pullman che accompagnava 20 studenti a scuola è finito fuori strada a Cergnago (Pavia) nella mattinata del 22 settembre. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa della pioggia. Nessuno è rimasto ferito.

Il pullman finito fuori strada a Pavia

Un pullman che trasportava circa 20 ragazzi è uscito fuori strada nel territorio comunale di Cergnago (in provincia di Pavia), in Lomellina, probabilmente a causa della pioggia. È accaduto questa mattina, lunedì 22 settembre, a un bus della società Autoguidovie lungo la strada provinciale 211 nella tratta che collega Pieve del Cairo a Mortara. I ragazzi a bordo, tutti d'età compresa tra i 14 e i 17 anni, erano diretti a scuola e nessuno di loro sarebbe rimasto ferito in alcun modo.

L'incidente si è verificato poco dopo le 7:30 del 22 settembre a Cergnago, mentre il pullman dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico in Lombardia ed Emilia Romagna stava accompagnando a scuola circa 20 ragazzi. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Vigevano e della Stazione di Gropello Cairoli, il conducente dell'autobus avrebbe perso il controllo mentre cercava di accostarsi al margine destro della carreggiata. Probabilmente a causa della pioggia, visto che nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, il pullman è finito fuori strada e si è inclinato verso il campo che costeggia la carreggiata.

In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Vigevano, insieme a due ambulanze e l'auto medica con rianimatore a bordo dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Con l'aiuto dei militari e dei pompieri, i ragazzi sono riusciti ad abbandonare il veicolo in sicurezza e i sanitari hanno accertato le loro buone condizioni di salute sul posto. Nessuno avrebbe avuto bisogno del trasporto in ospedale. La circolazione stradale, nel frattempo, era stata temporaneamente interrotta per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e la messa in sicurezza del pullman.