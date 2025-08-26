Autobus travolge una pensilina a Busto Garolfo: ferito un 27enne che stava per salire sul mezzo

Un autobus ha travolto una pensilina a Busto Garolfo (Milano) nella mattinata del 25 agosto. Un 27enne, che stava aspettando alla fermata, è stato colpito dai sostegni metallici ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Foto di repertorio

Un 27enne è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri mattina, lunedì 25 agosto, a una fermata dell'autobus a Busto Garolfo (nella Città Metropolitana di Milano). Gli accertamenti da parte dei carabinieri sono ancora in corso, ma pare che un bus abbia urtato la pensilina tranciando i pali che sosteneva la tettoia. Il ragazzo, che stava aspettando di salire sul mezzo, è stato colpito dai sostegni metallici e dalla copertura andata in frantumi. I sanitari lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano per accertamenti.

L'incidente si è verificato poco dopo le 7 del 25 agosto in via Buonarroti a Busto Garolfo. Per cause ancora in fase di accertamento, un autobus di Movibus (l'azienda che gestisce il trasporto pubblico dell'Alto Milanese) si è avvicinato troppo a una pensilina e ha urtato la tettoia che copre la panchina. Come riportato da Il Giorno, in quel momento un ragazzo di 27 anni stava aspettando per poter salire al posto del mezzo e sarebbe stato colpito dai sostegni metallici e dalla copertura che si è accartocciata prima di andare in frantumi.

Il conducente del mezzo pubblico è subito sceso per prestare soccorso al ragazzo, mentre altri allertavano il 112. Sul posto sono interventi i soccorritori della Croce Rossa di Legnano che, insieme ai vigili del fuoco, hanno liberato il 27enne. Dopo le prime cure, i sanitari lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano per accertamenti. Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Legnano hanno eseguito i rilievi del caso e hanno messo in sicurezza l'area. Le indagini sulle cause di quanto accaduto sono ancora in corso, è probabile sia stato dovuto a un errore di distrazione.