Prova a recuperare la canna da pesca caduta nel canale a Cremona, ma finisce in acqua: morto 20enne

Un 20enne è morto annegato nel canale a Cremona dove stava pescando con alcuni amici. Il ragazzo si sarebbe buttato in acqua per recuperare la canna da pesca scivolata in acqua, ma non sapeva nuotare.

Foto di repertorio

Un 20enne è morto annegato nel canale navigabile di Cremona nella mattinata di oggi, domenica 21 settembre. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni amici con cui aveva deciso di andare a pescare. Una volta rimasto solo, al 20enne sarebbe scivolata in acqua la canna da pesca e, nel tentativo di recuperarla, sarebbe finito nel corso d'acqua. Il ragazzo non sapeva nuotare ed è stato recuperato solo due ore più tardi dai soccorritori. I sanitari hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Il 20enne era partito da Tavazzano (in provincia di Lodi) insieme a tre ragazzi e tre ragazze. Si chiamava Florin Manea: era originario della Romania e, dopo qualche tempo in Germania, era arrivato in Italia. Era ospite di un amico, in attesa di trovare un lavoro in Lombardia.

Per la mattinata del 21 settembre, il gruppo aveva deciso per la prima volta di andare a pescare tutti insieme. Ad un certo punto, però, Manea avrebbe deciso di staccarsi dagli altri per cercare un punto del canale che potesse essere più pescoso. Al 20enne, però, sarebbe scivolata la canna da pesca in acqua e si sarebbe tuffato per andarla a recuperare. Gli amici sono accorsi dopo aver sentito un tonfo e uno di loro si sarebbe buttato per cercare di salvarlo, dato che non sapeva nuotare.

Del 20enne, però, non c'era alcuna traccia. A chiamare i soccorsi sono stati altri pescatori. Sul posto sono arrivati i sanitari con l'ambulanza e i vigili del fuoco del nucleo Saf di Cremona, i sommozzatori da Milano e da Varese con l'elicottero. Il corpo del 20enne è stato recuperato circa due ore dopo l'incidente. Il personale medico ha provato a rianimarlo, ma ormai era deceduto.