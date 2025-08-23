Si tuffa nel lago Maggiore e non riemerge: si cerca ragazzo di 21 anni a Caldè

Un 21enne risulta disperso da ieri pomeriggio dopo che si è tuffato nel lago Maggiore, alla spiaggia Le Fornaci di Caldè (Varese), e non è più riemerso. L’allarme è scattato attorno alle 15:30 di ieri e le ricerche con i sommozzatori proseguono anche questa mattina.

Ieri pomeriggio un ragazzo di 21 anni originario della Costa d'Avorio e residente a Vedano Olona (Varese) si è tuffato nel lago Maggiore senza più riemergere. Sono quindi cominciate le ricerche nel luogo della sparizione, la spiaggia Le Fornaci di Caldè di Castelveccana, in provincia di Varese. Le operazioni sono proseguite durante la notte ma non hanno portato a nessun risultato e sono riprese questa mattina.

L'allarme è scattato attorno alle 15:30 di ieri, venerdì 22 agosto. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto pare che il 21enne, residente a Vedano Olona, in provincia di Varese, fosse andato con alcuni amici alla spiaggia di Caldè, in questo periodo molto frequentata soprattutto da ragazzi. Il giovane si sarebbe tuffato per fare un bagno ma, per motivi ancora non chiari, non sarebbe più riemerso.

Sul posto sono arrivati i soccorsi dei vigili del fuoco che sono intervenuti con un importante dispiegamento di mezzi: un battello pneumatico, l’elicottero “Drago 153” del Nucleo di Malpensa e il personale del Nucleo Sommozzatori di Milano. Le ricerche dei vigili del fuoco sono proseguite anche dopo il tramonto con l’ausilio di un automezzo che funge da sala operativa mobile e posto di comando, per meglio coordinare le unità durante le operazioni. Da questa mattina, invece, sono tornati in azione anche i sommozzatori. Per il momento, tuttavia, il 21enne risulta ancora disperso.