Si tuffa nel fiume Ticino dopo una festa con gli amici: morto un ragazzo di 24 anni

Il corpo senza vita di un 24enne è stato recuperato nella mattinata del 16 agosto nel Ticino, in zona Somma Lombardo (Varese). Il ragazzo aveva trascorso la notte nei pressi del fiume insieme ad alcuni amici con cui aveva fatto festa.

Un 24enne è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, sabato 16 agosto, sulla riva del fiume Ticino nel territorio comunale di Somma Lombardo (in provincia di Varese). Stando a quanto emerso finora, il ragazzo aveva trascorso la notte in zona insieme ad alcuni amici con cui aveva organizzato una festa. Non è ancora chiaro quando sia avvenuto l'incidente. Il magistrato di turno alla Procura di Busto Arsizio ha disposto l'autopsia sul corpo.

L'allarme è scattato intorno alle 11 del 16 agosto. A chiamare i soccorsi sono stati gli amici del 24enne che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. La centrale operativa di Soreu Laghi ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso. Con loro sono intervenuti anche i vigili del fuoco e sono stati mobilitati anche i sommozzatori, partiti da Milano, e l'elisoccorso decollato da Bergamo. Le operazioni di ricerca, però, si sono concluse in breve tempo.

Il corpo del 24enne è stato trovato nei pressi di uno sbarramento artificiale nella località Panperduto di Somma Lombardo. I soccorritori lo hanno riportato a riva e hanno iniziato le manovre rianimatorie, ma alla fine è stato constato il decesso sul posto.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati ai carabinieri della Stazione di Somma Lombardo, coordinati dalla Compagnia di Gallarate. L'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'incidente, forse causato da un malore durante il bagno. Non è chiaro, però, quando questo sia avvenuto. Il 24enne si trovava nei pressi del Ticino già dalla serata del 15 agosto, quando aveva fatto festa con alcuni amici. È probabile che il ragazzo sia annegato in mattinata mentre cercava di rinfrescarsi, ma non è escluso che possa essersi recato al fiume anche nelle ore notturne.