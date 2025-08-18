Chi era Mihai Brotac, il 24enne morto annegato nel fiume Po alla spiaggia della Becca

Mihai Brotac è morto nel pomeriggio del 17 agosto dopo essere finito nel fiume Po. Il 24enne stava trascorrendo una giornata con gli amici quando è caduto in acqua per cause ancora in fase di accertamento.

Foto di repertorio

Si chiamava Mihai Brotac il giovane annegato nel pomeriggio di ieri, domenica 17 agosto, alla confluenza del Ticino nel Po. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Pavia, il 24enne è finito in acqua nei presi del ponte della Becca, nel territorio comunale di Linarolo. Riportato a riva da un'imbarcazione, non ha mai ripreso conoscenza ed è stato dichiarato deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo.

L'incidente si è verificato intorno alle 18. Brotac, di origini romene e residente a Santa Maria della Vera, stava trascorrendo la giornata sulla spiaggia della Becca insieme ad alcuni amici quando avrebbe deciso di fare una passeggiata. Secondo una prima ricostruzione, che deve essere ancora verificata dalle forze dell'ordine, pare che il 24enne sia stato trascinato dalla corrente a ridosso dei piloni del ponte, forse a causa di una buca che potrebbe averlo fatto scivolare.

Finito in acqua, Brotac avrebbe iniziato a sbracciarsi e chiedere aiuto, prima di sparire sotto la superficie dell'acqua. Un paio di imbarcazioni sono accorse in suo aiuto prima ancora dell'arrivo dei soccorsi. Lo hanno raggiunto e riportato sulla sponda, quando però era già privo di conoscenza. In contatto con i sanitari di Areu, una ragazza ha iniziato le manovre di rianimazione, poi proseguite dall'equipe medica. Il 24enne, però, non ha mai ripreso conoscenza. I soccorritori hanno provato a trasportarlo con la massima urgenza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, ma i medici hanno dovuto constatare il decesso.