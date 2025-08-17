Si tuffa nel Po e muore annegato a 23 anni: tragedia a Linarolo sul Ponte della Becca

Immagine di repertorio

Ragazzo di 23 anni si tuffa nel Po per una nuotata, ma muore annegato, dopo essere stato travolto dalla corrente. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, domenica 17 agosto, nei pressi del Ponte della Becca, nel territorio del comune di Linarolo, in provincia di Pavia. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi con i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale sanitario di Areu, sia l'ambulanza della Croce Rossa che l'auto medica con il rianimatore, che ha tentato disperatamente di rianimarlo e lo ha trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Nonostante questo, però, il 23enne di cui non sono state ancora rese note le generalità, è deceduto una volta arrivato in ospedale.

Incidente sul Po: morto 23enne

Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne, probabilmente di origine moldava, stava facendo il bagno all'altezza della confluenza del Ticino nel Po, assieme ad altri due amici, anche loro di origine Sinti, quando, ad un certo punto, sarebbe stato sopraffatto dai flutti delle correnti e trascinato via. L'episodio è accaduto attorno alle ore 18,00. I due amici hanno lanciato l'allarme. Tra i primi ad accorrere, gli occupanti di una barca che si trovava di passaggio, che, quando hanno visto il giovane in difficoltà, hanno cercato di aiutarlo. Sono riusciti, alla fine, con difficoltà a raggiungerlo, caricarlo e portarlo a riva. Qui, il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario. Ma, come detto, tutti i tentativi di salvargli la vita sono risultati vani. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. I carabinieri della Compagnia di Pavia hanno eseguito i rilievi di rito e raccolto le prime testimonianze.