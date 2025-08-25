milano
Si tuffa nel lago di Como per salvare i figli caduti dalla barca, ma non riemerge: ricerche in corso

Un uomo di nazionalità tedesca risulta disperso nel lago di Como dal pomeriggio del 25 agosto. Stando a quanto ricostruito, si è tuffato da una barca per soccorrere i figli caduti in acqua, ma non è più riemerso. I bambini sono stati già tratti in salvo.
A cura di Enrico Spaccini
Foto di repertorio
I vigili del fuoco sono al lavoro sul lago di Como, in località Dorio (in provincia di Lecco), per la ricerca di una persona scomparsa nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 agosto. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di nazionalità tedesca che si sarebbe tuffato da una barca per soccorrere i suoi due figli finiti in acqua. I bambini sono già stati tratti in salvo, ma del loro padre si sono perse le tracce.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto, poco prima delle 17:30, due ambulanze del Soccorso Bellanese. I soccorsi sono arrivati anche con con un gommone dei vigili del fuoco del Distaccamento di Dongo. Si è alzato in volo l'elicottero Drago del reparto Volo Lombardia con a bordo il personale sommozzatore e sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto per supporto alle operazioni. Sul posto anche i carabinieri del Comando di Lecco. Le ricerche sono ancora in corso.

Articolo in aggiornamento

