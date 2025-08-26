Chi è Sergio Corsano, il 55enne disperso nel Lago di Como: si è tuffato per salvare i figli e non e più riemerso

É Sergio Corsano il turista tedesco che da ieri risulta disperso nelle acque del Lago di Como a Dorio. Di origini italiane ma nato in Germania, lavora a Bühl. Lunedì pomeriggio si è tuffato da una barca presa a noleggio per salvare i figli in difficoltà e non è più riemerso.

Si chiama Sergio Corsano e ha 55 anni l'uomo che da ieri pomeriggio è scomparso nelle acque del lago di Como, a Dorio, dopo essersi tuffato per salvare i figli in difficoltà. Di origini italiane, Corsano è nato a Essen, in Germania, ma lavora in un bistrot a Bühl, nel sud ovest del Paese. Era venuto in vacanza sul lago di Como insieme alla famiglia e lunedì pomeriggio aveva affittato una barca a Dongo.

Non è ancora chiaro che cosa sia successo dopo: ciò che si sa, per il momento, è che la famiglia si è diretta sulla sponda opposta del lago, quella lecchese, quando davanti a Dorio i figli sono caduti o si sono tuffati in acqua. Corsano ha notato che i ragazzi non riuscivano più a tornare sulla barca e si è buttato nel lago per aiutarli. A quel punto, però, non è più riemerso ed è scomparso nell'acqua. I ragazzi nel frattempo sono stati salvati e portati a Dongo insieme alla madre, mentre i soccorsi si sono messi alla ricerca del 55enne.

Da ieri pomeriggio i vigili del fuoco stanno perlustrando la zona della scomparsa sono presenti con mezzi aerei e navali. Con loro ci sono anche i carabinieri e il personale della guardia di finanza. In quel tratto di lago l'acqua è profonda centinaia di metri, per questo motivo da Cagliari è in arrivo anche un ROV, uno speciale robot per le ricerche sottomarine con un comando da remoto, che servirà per scandagliare il fondale.