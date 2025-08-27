Sergio Corsano disperso nel lago di Como dopo il tuffo per salvare i figli: le ricerche a 200 metri di profondità

Non c'è ancora traccia di Sergio Corsano, il 55enne che dal pomeriggio di lunedì 25 agosto è scomparso nelle acque del lago di Como, a Dorio, dopo essersi tuffato per salvare i figli in difficoltà. Di origini italiane, Corsano è nato a Essen, in Germania, ma gestisce un bistrot a Bühl, nel sud ovest del Paese. Era venuto in vacanza sul lago di Como insieme alla famiglia, la moglie 44enne Nathalie e i due figli minorenni, e proprio lunedì pomeriggio aveva affittato una barca a Dongo.

Le ricerche dell'uomo, che procedono senza sosta con il supporto della Guardia Costiera, della motovedetta dei Carabinieri di Lecco e delle unità navali della Guardia di Finanza, proseguiranno anche oggi con lo speciale robot ROV (Remotely Operated Vehicle) in arrivo da Cagliari, un veicolo sottomarino pilotato da remoto in grado di operare in profondità fino a 200 metri, per scandagliare il fondale del punto dove il 55enne si è tuffato per non riemergere più. Da Malpensa è inoltre decollato anche l’elicottero Drago del reparto volo Lombardo per una perlustrazione aerea: il mezzo ha sorvolato l’area con a bordo i sommozzatori pronti a calarsi nelle acque, senza purtroppo trovare niente.

Una scelta, quella di Corsano, dettata dal tentativo disperato di salvare i propri figli. Secondo quanto ricostruito infatti quel pomeriggio i due minorenni, finiti in acqua forse dopo una caduta accidentale, non riuscivano a tornare sulla barca a motore nonostante indossassero i giubbotti salvagente. Corsano non ha esitato un attimo, buttandosi senza protezioni per portarli al sicuro: è riuscito a recuperarli insieme all’aiuto della moglie, ma poi è sparito sott’acqua tra onde e correnti.