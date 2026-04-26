Si tuffa in un canale nel Cremonese per salvare il suo cane, ma non torna a riva: è morto Sergio Pizzamiglio

Sergio Pizzamiglio è il 54enne che è morto tentando di salvare il suo cane che stava annegando nel canale in zona Tencara a Pizzighettone, nel Cremonese. Il cane è riuscito a salvarsi ed è stato affidato al canile di Cremona.

Immagine di repertorio

Si chiamava Sergio Pizzamiglio l'uomo di 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d'Adda, che ha perso la vita ieri pomeriggio, sabato 25 aprile, tentando di salvare il suo cane che stava annegando nel canale navigabile in zona Tencara a Pizzighettone, in provincia di Cremona.

Nonostante un passante abbia notato la scena e abbia subito allertato i soccorsi, oltre a tuffarsi a sua volta nel tentativo di aiutarlo, ogni tentativo di salvare il 54enne è risultato vano e gli operatori sanitari sono stati costretti a dichiararne il decesso.

La dinamica della vicenda

Secondo quanto ricostruito, ancora al vaglio dei carabinieri, l'uomo si trovava sull'argine del canale quando il suo cane sarebbe finito in acqua. Senza esitazioni, Pizzamiglio si sarebbe lanciato in acqua per soccorrerlo, ma – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute – non sarebbe più riuscito a tornare a riva.

È a quel punto che una persone che stava passeggiando ha notato la scena e ha subito chiamato i soccorsi, oltre a tuffarsi a sua volta nel tentativo di aiutarlo. Stando a quanto riferito, altri due giovani, presenti in zona, si sarebbero uniti ai soccorsi, riuscendo a recuperare il 54enne e riportarlo a riva. Nel frattempo, sul posto erano già arrivati gli operatori sanitari del 118, che hanno immediatamente tentato le manovre di rianimazione, ma senza successo. Alla fine sono stati costretti a dichiarare il decesso di Pizzamiglio per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Il cane è, invece, riuscito a salvarsi ed è stato affidato temporaneamente ai volontari del canile di Cremona.