Scappa dai carabinieri e si tuffa nel fiume Oglio a Cividate: morto ragazzo di 21 anni

Un 21enne è morto a Cividate (Bergamo) dopo essere finito nel fiume Oglio. Stando a quanto emerso finora, il ragazzo stava provando a scappare dai carabinieri, per motivi ancora in fase di accertamento.

Foto di repertorio

Un 21enne è deceduto nella giornata di ieri, mercoledì 8 ottobre, dopo essere finito nel fiume Oglio nel territorio comunale di Cividate al Piano (in provincia di Bergamo). Stando a quanto ricostruito finora, il ragazzo stava scappando a piedi dai carabinieri e, arrivato nei pressi del corso d'acqua, avrebbe deciso di tuffarsi cercando di guadagnarsi la fuga. La corrente, però, lo avrebbe travolto e infine trascinato a fondo. Ci sono volute alcune ore prima che i soccorritori riuscissero a riportarlo a riva, con i sanitari che hanno dovuto constatarne il decesso.

Come riportato da PrimaTreviglio, la vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio dell'8 ottobre a Cividate al Piano, piccolo comune bergamasco al confine con la provincia di Brescia. Una pattuglia di carabinieri avrebbe notato un giovane aggirarsi in modo sospetto in paese e quello stesso ragazzo, alla vista dei militari, avrebbe iniziato a correre dirigendosi verso la riva del fiume Oglio.

Arrivato ormai nei pressi dell'acqua, il ragazzo si sarebbe gettato nel fiume tentando di seminare i suoi inseguitori. In pochi istanti, però, la corrente lo ha travolto ed è scomparso. I carabinieri avrebbero provato ad aiutarlo e hanno chiamato i soccorsi. Si sono mobilitati i vigili del fuoco del nucleo Sommozzatori e un elicottero ha sorvolato la zona. Le operazioni sono durate alcune ore, fino a quando in serata il corpo è stato rinvenuto e riportato a riva. I sanitari hanno dovuto constatarne il decesso sul posto. Si tratterebbe di un 21enne di nazionalità marocchina e gli accertamenti su di lui sono ancora in corso. Si indaga anche sui motivi che l'avrebbero spinto a scappare.