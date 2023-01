Professore negazionista interrompe spettacolo sulla Shoah: “Dite solo quello che vi fa comodo” Un professore dell’istituto Curie-Sraffa di Milano ha interrotto uno spettacolo sulla Shoah dicendo: “Questa è la vostra verità, voi state gonfiando completamente i numeri”. I suoi colleghi hanno denunciato l’accaduto in una lettera e anche la preside si è dissociata da quelle parole scusandosi con lo Spazio Teatro 89.

A cura di Enrico Spaccini

Sul palco dello Spazio Teatro 89 di Milano gli attori Davide Scaccianoce e Beatrice Marzorati stavano recitando una delle scene chiave dello spettacolo ‘Herr Doktor'. Un dialogo, che somiglia più a un processo, tra una donna misteriosa e Joseph Goebbels, il ministro per l'Istruzione pubblica e la Propaganda del terzo Reich nel quale vengono fatte emergere le contraddizioni del braccio destro di Adolf Hitler. Alla viglia della Giornata della Memoria, quindi giovedì 26 gennaio, Marzorati stava elencando il numero dei morti della Shoah quando un uomo tra il pubblico si è alzato in piedi gridando: "Questa è la vostra verità, dite solo quello che vi fa comodo, voi state gonfiando completamente i numeri".

Si trattava di un professore dell'Istituto superiore ‘Curie-Sraffa' di Milano che non sarebbe nuovo a posizioni negazioniste di questo tipo. A denunciare quanto successo, sono stati i suoi colleghi che hanno scritto una lettera alla dirigente scolastica, allo staff, al Consiglio d'istituto e al teatro, per dissociarsi da quelle affermazioni. Allo Spazio Teatro 89, poi, sono arrivate anche le scuse firmate dalla preside dell'istituto, Raffaella d'Amore, che ha spiegato come questo episodio non rappresenta in alcun modo la scuola.

"Questa è storia"

Con le sue tecniche di propaganda, Joseph Goebbels rese possibile l'ascesa al potere del Partito Nazionalsocialista tedesco nel 1933. Era così importante che anche lo stesso Hitler spesso si rivolgeva a lui chiamandolo "Herr Doktor". Morì suicida nel 1° maggio del 1945 insieme alla moglie Magda, dopo aver ucciso i loro sei figli. Proprio il giorno dopo che il Führer e sua moglie Eva Braun si furono tolti la vita.

"Questa è storia", ha replicato Marzorati alle parole del professore, il quale ha ribattuto che "invece è ideologia". Al termine dello spettacolo, l'attrice ha raccontato di aver "cercato di calmarlo per proseguire e riprendere eventualmente al termine della rappresentazione il momento di confronto", cosa che non è stata possibile in quanto "lui ha deciso di lasciare la sala".