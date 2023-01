Chi era Michele Buga, ucciso da una valanga mentre tentava di portare in salvo i suoi cani Ex insegnante, Michele Buga era tornato al rifugio per recuperare i suoi due husky. Due giorni fa aveva chiamato i soccorritori che, però, avevano trovato solo i cani che si sono rifiutati di seguirli. Lui aveva si era riparato in un paesino svizzero.

A cura di Enrico Spaccini

È Michele Buga il 60enne trovato senza vita a 1.900 metri di altitudine vicino al rifugio Bertacchi, in alta Valle Spluga (Sondrio). Due giorni fa aveva lanciato una richiesta di aiuto ai soccorsi dopo una giornata di sci alpinismo. A notte fonda era riuscito a trovare riparo in un paesino svizzero, ma aveva perso di vista i suoi due cani husky. Ieri, 9 gennaio, era tornato in quota per recuperarli, ma una valanga lo ha travolto uccidendolo.

La passione per la bicicletta e gli sci

Residente a Ballabio, in provincia di Lecco, Buga aveva origini rumene. Sportivo, era appassionato di bicicletta e spesso affrontava la montagna a pedali o a piedi. Al suo fianco aveva sempre i suoi due cani husky, anche quando l'8 gennaio si era diretto verso il Pizzo Emet, al confine con la Svizzera.

Quel giorno alla sua richiesta di aiuto avevano risposto i militari del soccorso alpino della guardia di finanza. Partiti sulle sue tracce, avevano trovato solo i suoi cani. A notte fonda era arrivata una sua chiamata alla centrale operativa in cui assicurava di stare bene.

Leggi anche Travolto mentre attraversa la strada, indagati i conducenti delle 2 auto che hanno ucciso Federico Doga

La valanga e il ritrovamento al rifugio Bertacchi

Il giorno seguente il 60enne ha dovuto affrontare di nuovo la montagna. I due husky, infatti, si erano rifiutati di seguire i soccorritori che quindi avevano deciso di lasciarli vicino al rifugio Bertacchi. Buga è tornato a 1.900 metri per recuperare loro e l'attrezzatura che aveva lasciato là. Un'improvvisa valanga, però, lo ha travolto.

A trovare il suo cadavere sono stati gli stessi ragazzi del soccorso alpino, che avevano deciso di andare a controllare che gli husky stessero bene. Buga era stato per diverso tempo anche insegnante di matematica ed educazione fisica all'Istituto Bertacchi di Lecco.