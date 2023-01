Valanga travolge la Valle Spluga: muore un escursionista vicino a Madesimo Un uomo di 60 anni è stato travolto da una valanga vicino Madesimo (Sondrio): per l’alpinista non c’è stato nulla da fare.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di sessant'anni è morto travolto da una valanga: l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 10 gennaio 2023, nei pressi di Madesimo, comune in provincia di Sondrio. Il distacco della massa di neve è avvenuto in Alta Valle Spluga. L'uomo non ha avuto scampo. I soccorsi sono ancora impegnati nelle operazioni di recupero del cadavere. Non sembrerebbero esserci altre persone ferite.

Il corpo non è stato ancora recuperato

L'allarme alle forze dell'ordine è stato dato da alcuni escursionisti: il distacco della massa di neve è avvenuto vicino il rifugio Bertacchi che al momento è chiuso e che si trova a circa duemila metri di quota. La zona in cui l'alpinista ha perso la vita è particolarmente impervia. Le squadre del Soccorso Alpino stanno riscontrando diverse difficoltà nel recuperare il corpo. Con loro ci sono anche i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

In Val Gardena un carabiniere è stato travolto da una valanga

Le generalità della vittima non sono state ancora diffuse: non è chiaro se gli escursionisti conoscessero l'uomo oppure no. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda. Nello stesso pomeriggio, un carabiniere è stato travolto da una valanga in Val Gardena mentre stava svolgendo un addestramento con due colleghi.

L'istruttore ha anticipato i due compagni ed è stato travolto. Sono stati subito allertati i soccorsi che hanno recuperato l'uomo ancora vivo. Il carabiniere è stato trasferito in ospedale a Bolzano. Le sue condizioni sono disperate.