Enrico Goldoni muore in un incidente stradale vicino Milano: lascia una figlia di 12 anni Originario della provincia di Modena, si è trasferito a Milano per motivi di lavoro e qui ha trovato la morte in un tragico incidente sull’autostrada A9 avvenuto giovedì scorso. La figlia continua a vivere a Soliero.

Aveva soltanto 49 anni Enrico Goldoni, l'uomo morto giovedì 19 gennaio in un incidente stradale sull'autostrada A9. La sua auto si è scontrata all'altezza del casello di Varese con un tir e, nonostante i soccorsi siano intervenuti tempestivamente, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Anche l'autista del camion è rimasto ferito nell'impatto, ma non è in pericolo di vita.

L'incidente sull'A9

Nel pomeriggio di giovedì scorso Goldoni stava transitando con la sua auto, un Audi, sull'autostrada che collega la provincia di Milano con Como e con il confine con la Svizzera. All'altezza di Varese si è schiantato con il muso dell'auto contro il lato destro di un camion in transito nella stessa direzione. L'auto si è ridotto a un ammasso di lamiere.

Subito sono arrivati i soccorsi sul posto, che hanno estratto Goldoni dell'abitacolo della vettura con l'aiuto dei Vigili del fuoco. L'uomo è poi stato portato all'ospedale di Legnano, ma già in ambulanza durante il tragitto i sanitari avevano dovuto praticargli manovre di rianimazione.

Arrivato al pronto soccorso, la diagnosi era di arresto cardio circolatorio e con traumi a testa, torace e braccio. E, infatti, di lì a poco è deceduto.

Chi era Enrico Goldoni

Originario di Soliera, un comune italiano di 15mila abitanti della provincia di Modena, in Emilia-Romagna, Goldoni si era trasferito ormai da tempo nel capoluogo lombardo, dove svolgeva il suo suo lavoro di imprenditore e manager. Negli ultimi tempi la sua attività si concentrava soprattutto nella consulenza finanziaria in ambito edilizio.

Tuttavia Goldoni non ha mai reciso il suo forte legame con il paese di origine, che oggi lo piange, tanto che la sua famiglia continuava a vivere lì. In particolare la figlia, che ad appena 12 anni rimane orfana di padre per un tragico incidente.