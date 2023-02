Scomparso da 3 giorni, la sua auto viene ripresa dalle telecamere poco lontano da casa Agostino Patti ha 65 anni e di lavoro fa il muratore. Da martedì 21 febbraio non si hanno più sue notizie: ha con sé solo la patente. Dopo un paio di giorni dalla scomparsa, la sua auto è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza in un paese poco lontano dalla sua abitazione.

Sua figlia Stefania e la moglie Mariuccia lo aspettavano a cena in Valle Lomellina. Agostino Patti, muratore 65enne, aveva detto che doveva passare da casa, in via Bereguardo a Vigevano (in provincia di Pavia) a prendere alcune cose. Da quel pomeriggio di martedì 21 febbraio, non si hanno avute più sue notizie. Fino a quando, ieri mattina 23 febbraio verso le 7:30 la sua auto è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di San Martino Siccomario.

Tutti gli elementi raccolti fino a ieri faceva pensare a un allontanamento volontario. Il fatto che la sua Fiat Punto grigia sia stata, invece, avvistata a poche decine di chilometri dalla sua abitazione solleva qualche dubbio. Avrebbe potuto andare ovunque, visto che aveva con sé la patente di guida, invece sembra non essersi allontanato più di tanto. Ammesso che fosse lui a guidare la sua auto nel momento in cui è stata filmata dalle telecamere.

L'allontanamento

Martedì pomeriggio era andato con la figlia Stefania e la moglie Mariuccia a fare la spesa al Bennet di Parona. Verso le 17, Stefania invita i suoi genitori a cena a casa sua, a Valle Lomellina. Lei va subito là con la madre, mentre Agostino prende tempo: "Ci sono anch'io", avrebbe detto, "ma prima devo passare da casa a Vigevano a prendere alcune cose". Tutto normale.

Poi passa il tempo e alle 18 ancora non si hanno sue notizie. La moglie lo chiama sul cellulare, ma non risponde. Aspetta ancora. Stefania telefona intorno alle 19:30 ad alcuni parenti chiedendo se lo avessero visto, ma nessuno sa dove si trova suo padre. Intorno alle 20, madre e figlia vanno a Vigevano per scoprire se Agostino è là, o se gli è capitato qualcosa. "Abbiamo trovato il portafoglio sul letto, dentro c'erano i documenti, il tesserino del codice fiscale e anche la vecchia patente", racconta Stefania, "mancava quella nuova, l'aveva appena rinnovata".

Decide, allora, di riprovare a chiamarlo, ma sente la sua suoneria arrivare dall'esterno della villetta. Seguendo il suono, Stefania e Mariuccia scoprono che il cellulare di Agostino era nella cassetta della posta e che l'auto era scomparsa. Avvisati i carabinieri, hanno sporto denuncia di scomparsa alla caserma dei carabinieri di via Castellana e lanciato un appello: "Torna a casa subito, ti stiamo aspettando".