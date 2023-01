Chi è Pietro Marinelli, il prof negazionista che ha interrotto uno spettacolo sulla Shoah No vax, negazionista, anti gay, filorusso. Pietro Marinelli, professore già sospeso nel 2017 per le sue posizioni anti Islam, ha interrotto uno spettacolo sull’Olocausto a Milano: “Questa è la vostra verità, dite solo quello che vi fa comodo”. E, mentre in tanti invocano il licenziamento del docente, il caso finisce al Provveditorato: “Valuteremo molto seriamente”

Pietro Marinelli (Facebook)

"Questa è la vostra verità, dite solo quello che vi fa comodo, voi state gonfiando completamente i numeri". Così ha gridato Pietro Marinelli, il professore dell'IIS Curie Sraffa di Milano che sabato 26 gennaio ha interrotto uno spettacolo sulla Shoah in scena allo Spazio Teatro 89, di fronte a una platea di oltre 200 studenti imbarazzati. E adesso la sua storia finisce dritta dritta al Provveditorato. "Questo caso non passerà sotto silenzio", le parole di Yuri Coppi, dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale di Milano. "Valuteremo molto seriamente".

A denunciare l'accaduto i colleghi, che per dissociarsi da questo episodio hanno scritto una lettera alla dirigente scolastica, al Consiglio d'istituto e persino al teatro. Allo Spazio Teatro 89, poi, sono giunte anche le scuse firmate dalla preside dell'istituto Raffaella d'Amore in persona.

Chi è il prof negazionista Pietro Marinelli

No vax, negazionista, anti gay e anti Islam, filorusso. Nato a Napoli ma a Milano dall’età di cinque anni, il professore di diritto ed economia politica si era già fatto conoscere per le sue posizioni controverse, espresse più che altro sulla propria pagina social.

Posizioni che gli sono valse, nel 2017, addirittura una sospensione dall'Istituto Falcone Righi di Corsico (Milano): in quel caso spinse una studentessa islamica fuori dalla classe perché "il Ramadan non è umano", raccontò lo stesso Marinelli in un video, "e lo stesso fatto che il Corano sia disceso dal cielo a me sembra assurdo. Così la ragazza esce dall’aula senza ascoltare la mia lezione". Concludendo, a proposito del provvedimento deciso dalla scuola: "Ma come mai un preside di una scuola statale italiana difende a spada tratta una studentessa islamica, tenendo conto esclusivamente delle sue ragioni e trattandola in modo diverso dagli altri studenti della classe?".

E ancora, scorrendo il profilo Facebook del docente di diritto, ci si imbatte in svariati appelli "contro l'invasività amorale dell'Unione europea", proteste contro "la propaganda Lgbtq+ che rovina i giovani" o contro i vaccini "sieri magici". Oppure post su teorie complottiste secondo cui in Italia verrebbero screditati "i partiti antisistema", contenuti contro l'obbligo del Green Pass. L'ultimo, per sventare "la presenza di Zelensky a Sanremo".

Matteo Renzi: "Il professore è da licenziare"

Intanto, c'è chi invoca le sue dimissioni e l'esclusione dall'insegnamento. Docenti e tanti altri colleghi, insieme alle voci più autorevoli della politica nazionale. "Un professore della scuola pubblica italiana ha interrotto a Milano una piece teatrale che raccontava l'Olocausto", ha commentato infatti Matteo Renzi sul proprio profilo Twitter. "Per me questo professore andrebbe licenziato domattina".