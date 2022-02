Previsioni meteo Milano oggi: ancora sole, ma le temperature si abbassano leggermente Previsioni meteo Milano oggi, mercoledì 23 febbraio: cielo sereno per tutta la giornata e temperature, sia minime che massime, in leggero calo.

A cura di Ilaria Quattrone

Cielo ancora sereno, ma con temperature in leggero calo. È questo quanto contenuto nelle previsioni meteo di oggi, mercoledì 23 febbraio, a Milano. Dopo il transito del fronte di aria fredda che ha scavalcato le Alpi, si continuerà ad avere cielo sereno anche nei prossimi giorni. Giornate che continueranno a essere caratterizzate da temperature miti. Anche i venti, abbastanza forti in questi giorni, torneranno ad attenuarsi. Vediamo però nel dettaglio quelle che saranno le previsioni di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, a Milano e in Lombardia.

Previsioni meteo Milano oggi, mercoledì 23 febbraio 2022

Nel capoluogo meneghino si registrerà cielo sereno per tutta la giornata: non sono infatti previste né precipitazioni né altri fenomeni come nebbie o foschie. Per quanto riguarda le temperature si registrerà un lieve calo: le minime scenderanno dagli 8 gradi centigradi di ieri ai 3 gradi centigradi di oggi. A calare anche le temperature massime che passano dai 18 gradi centigradi del giorno precedente ai 16 gradi centigradi di oggi.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Anche nel resto della Lombardia le previsioni saranno abbastanza simili: in quasi tutta la regione ci sarà cielo generalmente sereno, alcune nuvole sono previste sulle Alpi. Non sono previste precipitazioni, tranne un po' di nevischio nel Livignese. Le temperature minime saranno in calo e tra gli 0 e i 3 gradi centigradi mentre le massime stazionarie o in leggero aumento e quindi tra i 15 e i 18 gradi centigradi. Anche per quanto riguarda i venti, non si registreranno forti raffiche. Questi saranno piuttosto deboli in tutto il territorio.