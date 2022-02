Previsioni meteo oggi a Milano: sole e poche nuvole, calano le temperature Previsioni meteo Milano oggi, venerdì 18 febbraio: ancora sole e il cielo sereno, calano però le temperature. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardi.

A cura di Redazione Meteo

Continua il bel tempo e il clima primaverile anche oggi a Milano e su tutta la Lombardia. La giornata del 18 febbraio sarà caratterizzata da cielo sereno e poco nuvoloso. Solo nelle prime ore del mattino in pianura si potranno vedere nuvole basse. Sabato tornano le nuvole soprattutto in pianura con deboli precipitazioni sui settori meridionali della regione. Attesi miglioramenti già nella notte di domenica. Lunedì e martedì venti forti da nord in quota, con deboli nevicate sui rilievi alpini e rinforzi a carattere di foehn anche nelle valli ed in pianura. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia per oggi 18 febbraio.

Previsioni meteo oggi, venerdì 18 febbraio, a Milano

Oggi venerdì 18 febbraio saranno completamente assenti le nuvole sui rilievi mentre è possibile trovarle nelle prime ore della mattina in pianura. Via via però con il passare delle ore il cielo tornerà sereno anche in città. Completamente assenti su tutta la regione qualsiasi tipo di precipitazioni: a Milano dopo la pioggia di lunedì 14 febbraio è ritornato il bel tempo e con lui anche i problemi legati alla siccità e all'inquinamento. Le temperature però saranno in calo, sia in pianura che in montagna: le minime in città non scenderanno sotto un grado, mentre le massime raggiungeranno 13 gradi. Lo zero termico sarà in risalita nelle ore centrali della giornata fino a 2900 metri circa. E ancora: i venti in pianura saranno in rapida attenuazione, già dalla notte deboli orientali, mentre in montagna moderati settentrionali. Attese foschie e locali nebbie in pianura nelle ore più fredde.