Previsioni meteo Milano oggi: cielo nuvoloso e si abbassano leggermente le temperature Temperature in lieve calo e cielo nuvoloso: sono queste le previsioni meteo a Milano di oggi, giovedì 17 marzo 2022.

A cura di Redazione Meteo

Si abbassano leggermente le temperature: è questa la novità più importante nelle previsioni di oggi a Milano. Sembra quasi che la primavera tardi ad arrivare: il cielo continuerà a essere nuvoloso e le temperature minime e massime scenderanno lievemente. Ecco quindi quali sono le previsioni di oggi, giovedì 17 marzo 2022, a Milano e in Lombardia.

Le previsioni meteo a Milano oggi, giovedì 17 marzo

Nel capoluogo meneghino, nonostante le nuvole, non si registreranno precipitazioni. Un dato comunque abbastanza preoccupante considerato il periodo di siccità che la Lombardia sta attraversando. Le temperature minime scenderanno di un grado rispetto al giorno precedente e si attesteranno attorno ai 10 gradi centigradi. Anche le massime saranno in calo e passeranno dai 16 gradi di ieri, mercoledì 16 marzo, ai 14 gradi di oggi. I venti invece continueranno a essere deboli.

Le previsioni nel resto della Lombardia

Come si apprende dal bollettino diramato da Arpa Lombardia. il promontorio di alta pressione che sta interessando l'Italia che sta generando un clima mite e abbastanza stabile unito alla vasta depressione ad ovest che staziona tra la Penisola Iberica e il Nord Africa, porterà a far arrivare un pulviscolo dal Sahara che offuscherà, soprattutto sulle Alpi, i cieli della Lombardia. Questo è l'unico fenomeno previsto per oggi. Anche nel resto della regione ci sarà cielo nuvoloso o molto nuvoloso per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Le temperature minime saranno stazionarie e tra i 7 e i 10 gradi centigradi mentre le massime in lieve calo e tra i 14 e i 17 gradi centigradi.