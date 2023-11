Presidio contro la violenza sulle donne a Milano, folla in largo Cairoli: “Per Giulia bruceremo tutto” È partita a Milano la mobilitazione per Giulia Cecchettin e per le altre vittime di femminicidio in programma sabato 25 novembre, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Oggi il presidio statico in largo Cairoli.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È partita a Milano la mobilitazione per Giulia Cecchettin e per le altre vittime di femminicidio in programma oggi, sabato 25 novembre, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Dopo la "passeggiata arrabbiata" della rete Non una di meno di giovedì sera e il minuto di rumore che ha attraversato tutti i licei milanesi, arriva adesso anche il presidio statico in largo Cairoli, in partenza stamattina alle ore 11.

"Il patriarcato uccide", il titolo della manifestazione già affollatissima fin dagli inizi. L’invito ai tantissimi partecipanti è stato quello di indossare qualcosa di rosso, a ricordo degli ultimi due nomi di questa infinita conta di vittime al femminile: Giulia Cecchettin e Rita Talamelli: una marea punteggiata di bandiere, striscioni, vestiti, sciarpe e cappelli così invade la piazza davanti al Castello Sforzesco, dove risuoneranno i nomi delle 107 vittime di femminicidio in Italia nel 2023.

"Per Giulia, per tutte noi. Bruceremo tutto", recitano tanti cartelloni, come aveva chiesto Elena Cecchettin. "Per mia sorella, per la rivoluzione culturale bruciate tutto. Non fate minuti di silenzio", le sue parole. Presente in largo Cairoli anche il sindaco Beppe Sala. "Saremo in piazza non solo per mostrare che ci siamo, ma anche per usare le parole giuste», ha detto il primo cittadino. "Credo che stia velocemente aumentando non solo l’indignazione per quello che succede, il dolore per le vittime, ma anche la consapevolezza".

Leggi anche Si sveglia nuda sdraiata su un tavolo di un ristorante di Milano: si indaga per violenza sessuale