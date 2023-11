Manifestazione 25 novembre a Milano: il presidio contro la violenza sulle donne cambia piazza Sabato 25 novembre alle 11 a Milano si terrà la manifestazione per protestare contro la violenza sulle donne: l’appuntamento è in via Beltrami, largo Cairoli, a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Cambio di piazza per la manifestazione di sabato 25 novembre a Milano. L'evento "Il Patriarcato uccide" ha dato appuntamento ai milanesi in via Beltrami, largo Cairoli e non più in piazza Scala come organizzato in un primo momento. Sabato alle 11 sono attese tante persone che protesteranno contro la violenza sulle donne. Il presidio sarà in memoria delle vittime di uomini violenti e assassini. "Dobbiamo riflettere su cosa fare, non possiamo andare avanti così", ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Scendiamo in piazza contro il patriarcato, per fermare la vioòlenza delgi uomini sulle donne", si legge anche sul sito del Comune promuovendo la manifestazione.

Tante sono le iniziative in tutta Italia sabato 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le proteste di sabato arrivano pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Intanto oggi mercoledì 22 novembre una manifestazione in memoria di Giulia, "Per Giulia e tutte le sorelle uccise", si è svolta nel tardo pomeriggio nel centro di Milano. Centinaia di persone si sono date appuntamento all'università Statale: il corteo ha attraversato poi diverse vie del centro.

Alcuni ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione hanno impugnato uno striscione con la frase "Se domani sono io, se domani non torno, sorelle distruggete tutto! Per Giulia e tutte le sorelle uccise". I ragazzi hanno acceso anche i fumogeni. Ora l'appuntamento è per sabato: ancora una volta saranno anche i giovani a dire stop alla violenza sulle donne.