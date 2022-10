Precipita dalla parete di arrampicata in palestra: 44enne in gravi condizioni Un uomo di 44 anni è precipitato a terra, dopo un volo di sei metri, mentre praticava arrampicata sportiva all’interno di una palestra di Curno (Bergamo).

Foto di repertorio

Si stava allenando in palestra, scalando passo per passo la parete di arrampicata al chiuso dentro una palestra di Curno (Bergamo). Quando, a un certo punto, è scivolato e precipitato nel vuoto. Impattando con un il suolo dopo un volo di sei metri.

Un uomo di 44 anni è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso, vista la gravità delle ferite riportate dopo la caduta a terra. È successo nella serata di giovedì 13 ottobre, poco dopo le 19.30, all’interno della palestra Orobia Climbing del paesino dell'hinterland di Bergamo.

La caduta forse dovuta a un errore umano

Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza, oltre ai carabinieri del comando di Bergamo per cercare di stabilire le cause esatte dell’infortunio. Secondo le primissime ricostruzioni, potrebbe essere dovuto a un errore umano di tipo tecnico come un nodo mal fatto o comunque incompleto. I Carabinieri di Curno, intanto, proseguono con le indagini.

Le condizioni di salute dell'uomo

Il 44enne, che abita in zona e pratica spesso arrampicata sportiva, avrebbe picchiato a terra prima il polso, poi il fianco e infine la testa. Quando è stato soccorso dai sanitari era cosciente, assicurano dei testimoni, ma le sue condizioni sarebbero comunque giudicate serie. Non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente dentro la palestra di arrampicata

A inizio anno, un caso analogo si era verificato dentro una palestra di arrampicata a Milano. In quel caso, avvenuto nel febbraio del 2022, era stato sempre un 44enne a precipitare nel vuoto e cadere a terra dopo un volo di otto metri. E anche in quel caso l'intervento dei sanitari del 118 era stato tempestivo, nel soccorrere l'uomo e trasportarlo in codice rosso all'ospedale: la diagnosi, trauma cranico commotivo.