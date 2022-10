Incidente auto-moto, 19enne ricoverato in gravi condizioni Un ragazzo di 19 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente tra un’auto e la sua moto.

Foto: Vigili del fuoco

Drammatico schianto tra un'auto e una moto ieri sera a Mariano Comense, in provincia di Como, dove verso le 19.40 i due mezzi sono stati protagonisti di un incidente che ha portato al grave ferimento di un ragazzo di 19 anni. A riportare del sinistro, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia che sul posto, in via 4 Novembre, ha inviato in codice rosso gli operatori sanitari.

Incidente auto-moto, grave un 19enne

Gli equipaggi sono arrivati a bordo di un'ambulanza e un'automedica. I soccorritori si sono precipitati dal 19enne che versava in condizioni molto gravi. Prima l'hanno medicato, poi l'hanno stabilizzato e infine trasferito con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Lungo via 4 Novembre sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Cantù. I primi hanno messo in sicurezza l'area mentre i secondi hanno avviato i rilievi per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità penali. Al momento non si hanno notizie sullo stato di salute del 19enne.

A Morimondo morto un motociclista travolto da un'auto

Un motociclista di 60 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri a Morimondo, in provincia di Milano. L'uomo è rimasto coinvolto in un incidente con un'automobile che non gli ha lasciato scampo. Gli operatori sanitari, che hanno tentato i tutti i modi di salvargli la vita, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso in loco. Trasferita in codice rosso in ospedale una donna di 50 anni, giudicata molto grave, mentre l'automobilista di 32 ha rifiutato il ricovero nonostante il forte stato di choc. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.