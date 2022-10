Incidente a Morimondo, morto un motociclista Un uomo di 60 anni che viaggiava a bordo della sua motocicletta è morto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato uno ottobre, a Morimondo.

Un uomo di 60 anni che viaggiava a bordo della sua motocicletta è morto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato uno ottobre, a Morimondo, paese della provincia di Milano. Il 60enne è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale che purtroppo non gli ha dato scampo all'incrocio tra la strada provinciale 183 e la strada statale dell'Est Ticino.

Incidente a Morimondo, morto un motociclista

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il sinistro è andato in scena pochi minuti dopo le 19. Una chiamata di richiesta d'aiuto al centralino del 112, numero unico per le emergenze, ha allertato del grave ferimento dell'uomo. Sul posto, quindi, il 118 regionale ha prontamente inviato due ambulanze, un elisoccorso e un'automedica in codice rosso. Le squadre di operatori sanitari hanno soccorso il 60enne, trovato in condizioni disperate, un uomo di 32 anni e una donna di 50. Quest'ultima è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso con l'elicottero in gravi condizioni a seguito delle fratture multiple rimediate.

Grave anche una donna di 50 anni

In stato di choc, invece, l'automobilista di 32 anni che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nel frattempo, un'altra squadra stava tentando di salvare il 60enne purtroppo senza fortuna. L'uomo è stato dichiarato deceduto in loco. Sul posto, lungo la strada provinciale 183, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso a cui sono state affidate le indagini. I militari dovranno ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e attribuire eventuali responsabilità penali per la morte del motociclista.