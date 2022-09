Grave incidente tra un’auto e una moto, centauro ricoverato in condizioni disperate Lo scontro tra un’auto e una moto ha portato al grave ferimento di un uomo di 45 anni che è stato ricoverato in condizioni critiche.

Un grave incidente si è consumato nel pomeriggio di oggi, martedì 20 settembre, a Garbagnate Monastero. Un'auto e una moto si sono scontrate in via Europa per motivi da chiarire provocando il ferimento di un uomo di 45 anni che è stato trasferito al pronto soccorso in gravissime condizioni.

Incidente auto-moto, 45enne ricoverato in condizioni disperate

Stando a quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è accaduto intorno alle 13.30 quando il 118 regionale ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso e fatto alzare in volo l'elisoccorso da Milano. Le squadre degli operatori sanitari intervenute hanno immediatamente raggiunto il ferito, trovato a terra in arresto cardio circolatorio e con un grave trauma toracico. Il 45enne era alla guida della moto. Stabilizzato sul posto, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Erba con manovre di rianimazione in corso. Le sue condizioni sono state giudicate gravissime sia dai soccorritori che dai dottori del nosocomio in cui è stato ricoverato e starebbe lottando tra la vita e la morte. Nessuna grave conseguenza invece per la donna al volante dell'auto, una sessantenne. Lungo via Europa sono arrivati anche i carabinieri di Merate che hanno perimetrato l'area dell'incidente e avviato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto ed attribuirne le responsabilità.

Perde il controllo dello scooter e si schianta, gravissimo

Verso le 12.30 di oggi, un uomo di 68 anni ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava in zona Crescenzago a Milano andando a impattare violentemente il suolo. Soccorso dai paramedici del 118, è stato trasferito in condizioni molto gravi al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele. Stando ai primi accertamenti degli agenti della polizia locale intervenuti, il 68enne avrebbe fatto tutto da solo. Alla base dello schianto, forse, un malore.