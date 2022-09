Perde il controllo della moto e cade violentemente a terra, 68enne ricoverato in condizioni disperate Un uomo di 68 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un violento incidente in moto.

Immagine di repertorio

Un uomo di 68 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un violento incidente in moto. Il 68enne stava viaggiando lungo via Carlo Cazzaniga, in zona Crescenzago, quando ha improvvisamente perso il controllo della due ruote cadendo rovinosamente al suolo. È successo nella mattinata di oggi, martedì 20 settembre.

Perde il controllo dello scooter e finisce a terra, gravissimo

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è accaduto intorno alle 12.30 quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino del 118 regionale. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, raggiunti poi dagli agenti della polizia locale che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Secondo le prime informazioni filtrate, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dello scooter forse a causa di un malore.

Ricoverato in condizioni disperate al pronto soccorso del San Raffaele

I paramedici intervenuti l'hanno soccorso immediatamente e trasferito al San Raffaele con manovre di rianimazione in corso. Una volta arrivato al nosocomio, il motociclista è stato preso in cura dal personale medico della struttura. Le sue condizioni sarebbero disperate e lui risulterebbe ancora a rischio di morire. Sul luogo dell'incidente si sono create alcune file che hanno rallentato il traffico cittadino. A gestire gli ingorghi, gli stessi agenti della locale.