L’albero cade in strada e lo colpisce mentre sta passando in moto: morto un uomo di 53 anni L’albero si trovava all’interno di un’area privata lungo via Stezzano a Bergamo. Un ramo ha colpito in testa il motociclista, finito fuori strada e morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È morto sul colpo un uomo di 53 anni, residente a Osio Sotto, mentre intorno alle 17.10 passava con la moto in via Stezzano a Bergamo: a causare l'incidente mortale è stato un albero caduto proprio in mezzo alla strada, probabilmente per il forte vento di questi giorni.

La vittima, Ferruccio Paolo Carminati, era in sella alla sua Yamaha e stava sorpassando una Toyota verso Bergamo lungo la via Stezzano, quando una parte del fusto di un pioppo, che si trovava in un'area privata, è crollato improvvisamente nel mezzo della carreggiata.

Secondo quanto emerso finora l'albero avrebbe prima impattato contro la carrozzeria della Toyota, che avrebbe così frenato bruscamente. Un ramo avrebbe poi colpito il motociclista che viaggiava in sella a una Yamaha nella stessa direzione dietro la macchina, rompendogli il casco: il centauro avrebbe quindi perso il controllo della due ruote, uscendo di strada e finendo contro un altro albero a lato della strada.

Sono intervenute sul posto un'automedica e un'ambulanza, oltre alla polizia locale di Bergamo. Ma non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo sul posto, dove si è recato anche il pm Paolo Mandurino.