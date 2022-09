Anziano resta incastrato sotto il furgone che lo ha investito, ricoverato in gravi condizioni Un uomo di 90 anni è stato investito da un furgone in retromarcia mentre si trovava fuori da una farmacia a Brescia. È ricoverato in gravi condizioni.

Un uomo di 90 anni è stato investito nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 settembre, a Brescia, in via San Zeno. L'anziano, secondo quando riportato da Il Giornale di Brescia, si trovava all'esterno della farmacia Bravi quando è stato travolto da un furgone in retromarcia.

Furgone in retromarcia travolge un anziano, è grave

Tutto è successo pochi minuti dopo le 14. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia che hanno soccorso il 90enne. Con loro, anche una squadra dei vigili del fuoco che hanno aiutato nelle manovre di recupero dell'uomo, rimasto incastrato sotto il furgone. L'anziano, seriamente ferito nello schianto, non ha mai perso conoscenza. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l'anziano è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia. Qui, è stato ricoverato dal personale medico della struttura che fortunatamente l'avrebbe giudicato fuori pericolo di vita. In sua compagnia, la moglie, che non è rimasta ferita.

