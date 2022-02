Precipita dalla parete di arrampicata in palestra: grave un uomo di 44 anni Grave incidente in una palestra di Milano. Un uomo di 44 anni è precipitato da circa otto metri di altezza mentre praticava l’arrampicata. Soccorso con un grave trauma cranico, è stato portato in codice rosso in ospedale.

A cura di Francesco Loiacono

La palestra Rockspot

Un uomo di 44 anni è stato soccorso in gravi condizioni dopo essere caduto da una parete di arrampicata all'interno di una palestra a Milano. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 2 febbraio, all'interno della palestra Rockspot che si trova in via Gaudenzio Fantoli, in zona Forlanini-Mecenate. Stando a quanto riferito in una nota dall'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo sarebbe precipitato da circa 8 metri di altezza mentre era intento a praticare l'arrampicata sportiva su una delle pareti della palestra, che si trova in un ampio capannone allestito con percorsi di diversa difficoltà.

Il ferito ha riportato un trauma cranico commotivo: è ricoverato in codice rosso

Nella rovinosa caduta l'uomo, che stando a quanto può riportare Fanpage.it è un frequentatore abituale della palestra, ha riportato un trauma cranico commotivo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza, allertata in codice rosso. Il ferito, che all'arrivo dei soccorritori era incosciente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele. Nella palestra sono poi arrivati anche gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale, chiamati a chiarire la dinamica dell'accaduto. Al momento dalla palestra non rilasciano dichiarazioni: lo staff sta comunque fornendo alle forze dell'ordine tutte le informazioni utili per capire cosa sia successo e soprattutto per quale motivo l'uomo sia precipitato. Durante l'arrampicata infatti si utilizzano spesso corde di sicurezza volte proprio ad evitare incidenti come quello avvenuto questa mattina, al quale hanno assistito increduli e sgomenti anche altri frequentatori della palestra.