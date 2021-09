Precipita dal tetto di casa e fa un volo di otto metri e mezzo: grave un uomo di 33 anni Un uomo di 33 anni è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni: il 33enne è precipitato dal tetto di casa mentre, secondo una prima ipotesi, stava pulendo le grondaie. Ha fatto un volo di otto metri e mezzo riportando gravi ferite. Sul posto anche i carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

È in gravi condizioni l'uomo di 33 anni che è precipitato dal tetto di casa sua a Casnigo, comune in provincia di Bergamo. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 settembre. Il 33enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e soprattutto ricostruire la vicenda.

Sarebbe caduto mentre puliva le grondaie di casa

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 18 di questo pomeriggio: sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'auto medica, un'ambulanza e l'elisoccorso. Il 33enne, secondo quanto riportato dal giornale "L'Eco di Bergamo", è stato trovato cosciente. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della compagnia di Clusone. I militari, al momento, escluderebbero sia un gesto volontario che una responsabilità terza. Sembrerebbe che l'uomo fosse impegnato a pulire e lavorare alle grondaie della sua abitazione quando avrebbe perso l'equilibrio. I carabinieri hanno comunque aperto le indagini.

A Bergamo una 17enne si cala dalla finestra e precipita

Solo alcune settimane fa, a Bergamo, una ragazza di 17 anni è precipitata dalla finestra mentre tentava di calarsi dal quarto piano di casa con una corda creata con delle lenzuola. La 17enne è stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale. L'adolescente era stata messa in punizione dai suoi genitori che le avevano tolto anche lo smartphone. Per questo motivo aveva attuato la bravata che le è quasi costata la vita.