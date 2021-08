Si cala dal quarto piano con le lenzuola e precipita: grave una 17enne, era in punizione A Bergamo, questa mattina, una ragazza di 17 anni è precipitata dalla finestra di casa sua dopo aver tentato di scappare calandosi con una corda realizzata con delle lenzuola: la giovane è stata trasportata in codice rosso, in gravi condizioni, ed è ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Una ragazza di 17 anni è precipitata dalla finestra mentre tentava di calarsi dal quarto piano di casa sua: è successo in via Legionari di Polonia a Bergamo nella mattinata di oggi, giovedì 19 agosto, alle 7.30. La ragazza è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Stando alle prime informazioni ottenute sembrerebbe essere ricoverata in prognosi riservata. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato per svolgere i rilievi.

La ragazza ha realizzato una corda con delle lenzuola

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", la ragazza era stata messa in punizione. I genitori le avevano imposto di rimanere a casa e le era stato inoltre tolto lo smartphone. La 17enne ha quindi tentato di scappare: l'idea era quella di calarsi dal balcone, per raggiungere così il cortile, con una corda realizzata con delle lenzuola. Una mossa azzardata che potrebbe costarle la vita. La ragazza è infatti precipitata per diversi metri riportando gravi lesioni. Non è ancora chiaro chi possa aver dato l'allarme: se un passante, dei vicini o gli stessi genitori.

Trasportata d'urgenza in ospedale: è in prognosi riservata

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto il personale medico e paramedico a bordo di un'ambulanza. Gli operatori hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirla in codice rosso in ospedale. Gli agenti stanno raccogliendo tutte le testimonianze e svolgendo i rilievi per cercare di capire cosa possa essere successo. Al momento hanno già riferito in Procura.