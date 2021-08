È fuori pericolo la 17enne che si è calata dal quarto piano con le lenzuola ed è precipitata Non è in pericolo di vita la 17enne che ieri verso le 7.30 di mattina è precipitata dalla finestra mentre tentava di calarsi dal quarto piano di casa sua per sfuggire a una punizione dei genitori. L’adolescente ha annodato le lenzuola e si è calata dalla finestra precipitando però per diversi metri nel cortile. Le sue condizioni erano apparse molto gravi. Ora la notizia che se la caverà.

A cura di Giorgia Venturini

(Foto di repertorio)

È fuori pericolo la ragazzina di 17 anni che ieri giovedì 19 agosto verso le 7.30 di mattina è precipitata dalla finestra mentre tentava di calarsi dal quarto piano di casa sua in via Legionari di Polonia a Bergamo. Stando alle prime informazioni, era stata messa in punizione dai genitori: per un po’ non avrebbe potuto uscire di casa e usare il telefonino. Le condizioni della ragazza erano apparse fin da subito gravi: tempestivo il trasporto all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

La ragazza aveva deciso di scappare di casa per vedere il fidanzato

Ora la notizia dall'ospedale e riportata da Prima Bergamo, che nonostante la gravità di quanto accaduto la ragazza non è in pericolo di vita. In queste ore i carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto: la ragazza era stata messa in punizione ma non aveva nessuna intenzione di non vedere il ragazzo di cui si era innamorata. I genitori le avevano imposto di rimanere a casa e le era stato inoltre tolto lo smartphone. La 17enne ha quindi tentato di scappare: l'idea era quella di calarsi dal balcone, per raggiungere così il cortile, con una corda realizzata con delle lenzuola. Così si è calata dal quarto piano: la ragazza è precipitata per diversi metri riportando gravi lesioni. A dare l'allarme era stata una donna che ha sentito il rumore della caduta. Una volta uscita ha visto la ragazza a terra. Non ci sono testimoni che hanno potuto dire con esattezza in quale momento e da quale altezza la ragazza sia precipitata. Subito sono scattati i soccorsi. Dopo qualche ora la notizia che la ragazza non è in pericolo di vita.