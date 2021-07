Bimbo di due anni precipita dal balcone di casa a Limbiate: soccorso in elicottero, è grave Un bambino di due anni è precipitato dal balcone di casa a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Soccorso dopo un volo di circa sei metri, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove i medici gli hanno indotto il coma farmacologico. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Francesco Loiacono

(Foto di repertorio)

Paura nella mattinata di ieri a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Un bambino di due anni è caduto dal balcone di casa, posta al secondo piano di un edificio di corte. Si sarebbe trattato di un incidente: stando a quanto ricostruito finora il piccolo si sarebbe arrampicato sulla ringhiera mentre la madre era in un'altra camera della casa, impegnata a badare al suo gemellino. Il bimbo ha scavalcato la ringhiera ed è poi precipitato, cadendo per circa sei metri. Nonostante la caduta non ha mai perso conoscenza: è stato soccorso dal 118, che sul posto ha fatto arrivare un elicottero, ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I medici hanno indotto il coma farmacologico per sottoporre il bimbo a tutte le cure e gli accertamenti del caso: stando a quanto risulta al quotidiano "Il Giorno", comunque, il bambino fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Il bimbo non sarebbe in pericolo di vita

Grande è stato il sospiro di sollievo da parte di tutti i cittadini di Limbiate, specialmente coloro che abitano nei pressi dell'abitazione dove è avvenuto l'incidente e che ieri hanno visto le strade invase dai mezzi di soccorso, tra cui l'elicottero. Sulla pagina Facebook dedicata alla cittadina in tanti hanno chiesto informazioni su cosa fosse accaduto. Sulla vicenda indagano anche i carabinieri di Desio, intervenuti assieme alla polizia locale e ai soccorritori per chiarire le circostanze del grave incidente domestico. Pochi, al momento, i dubbi: sembra che il vivace bimbo si sia arrampicato sulla ringhiera utilizzando una sedia, approfittando di un momento di distrazione della madre, in quel momento unica adulta in casa. L'incidente è avvenuto attorno alle 8.30 del mattino: il bimbo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Bergamo, dove si spera possa riprendersi presto.