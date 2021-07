in foto: (Archivio LaPresse)

Paura nel pomeriggio di oggi domenica 11 luglio in località Gronfaleggio a Pontida, in provincia di Bergamo. Qui un elicottero privato da turismo è precipitato con due persone a bordo che sono rimaste ferite.

L'elicottero ha perso quota per problemi tecnici

Stando a quanto riportato dalle forze dell'ordine e come cita Milano Today, l'elicottero ha perso quota a causa di problemi tecnici mentre era in volo. Così il velivolo è precipitato finendo tra le piante di un bosco. Subito sono scattati i soccorsi: le due persone a bordo sono state raggiunte da una squadra del soccorso alpino e da più equipe di medici e paramedici. Fortunatamente seppur feriti non sarebbero in pericolo di vita. Il pilota di 71 anni ha riportato leggere ferite superficiali mentre il passeggero, un uomo di 60 anni, ha riportato solo qualche contusione. I due sono stati portati comunque in ospedale in codice giallo dove si sono sottoposti a visite e controlli. Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo al comando del mezzo non era la prima volta ad essere rimasto coinvolto in un incidente: già a Ferragosto del 2020 aveva avuto un problema in fase di decollo, ma anche allora ne era uscito con qualche piccola ferita.

Il mese scorso precipita un aeroplano in provincia di Brescia

Un'altra tragedia era stata sfiorata a Centenaro, frazione di Lonato del Garda, paese della provincia di Brescia, dove nel pomeriggio di venerdì 11 giugno, verso le 17 un aeroplano si è schiantato durante la fase del decollo. Sul velivolo, un Cessna 210 Centurion, c'erano due persone: miracolosamente, entrambi i passeggeri, un 55enne e un 58enne, sono rimasti praticamente illesi e non hanno riportato ferite che hanno indotto i medici a pensare che fossero in pericolo di vita. Uno dei due è stato trasportato in codice giallo, l'altro in codice verde: entrambi sono stati presi in cura dai dottori del pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano del Garda.