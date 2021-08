Camper esce fuori strada e finisce in un bosco: muore un uomo, ferita una donna Nel pomeriggio di oggi in via Voltola, a Camera Cornello, in provincia di Bergamo un camper con a bordo due turisti francesi è andato fuori strada: nell’incidente è morto un uomo mentre una donna di 77 anni è rimasta ferita. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il camper sia andato fuori strada finendo nel bosco che costeggia la carreggiata.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia verso le 15.30 in via Voltola, a Camera Cornello, in provincia di Bergamo. Qui un camper con a bordo due turisti francesi è andato fuori strada: nell'incidente è morto un uomo mentre una donna di 77 anni è rimasta ferita. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivati un elicottero decollato da Bergamo, un'ambulanza e un'auto medica. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo: è morto pochi minuti dopo l'incidente. Insieme ai medici e paramedici sono intervenuti anche i carabinieri di Zogno, al lavoro ora per capire l'esatta dinamica dell'accaduto. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il camper sia andato fuori strada finendo nel bosco che costeggia la carreggiata. Non sembrerebbero coinvolte altre macchine. Resta ancora da capire perché il camper sia uscito dalla carreggiata.

Morta una donna in un incidente a Pavia

Ieri invece un altro violento scontro nella notte in provincia di Pavia. Un'auto Alfa Romeo Giulietta, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, sulla Provinciale 34 che collega Gerenzago e Inverno, cadendo nel fossato che costeggia la carreggiata dove viaggiano i veicoli. Morta sul colpo la donna che era al volante. Si tratta di una 51enne di origini brasiliane, ma residente a Mairago, in provincia di Lodi. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto attorno alla mezzanotte. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e una auto medica, oltre ai vigili del fuoco e agli uomini delle forze dell'ordine. Purtroppo, però, per la donna non c'era nulla da fare.