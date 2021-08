Cade con l’auto di notte nel fossato, morta 51enne a Gerenzago nel Pavese Violento incidente stradale nella notte in provincia di Pavia. Un’auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada, sulla Provinciale 34 che collega Gerenzago e Inverno, cadendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Morta la donna al volante: una 51enne di origini brasiliane, ma residente a Mairago (Lodi).

Violento incidente stradale nella notte in provincia di Pavia. Un'auto Alfa Romeo Giulietta, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, sulla Provinciale 34 che collega Gerenzago e Inverno, cadendo nel fossato che costeggia la carreggiata dove viaggiano i veicoli. Morta sul colpo la donna che era al volante. Si tratta di una 51enne di origini brasiliane, ma residente a Mairago, in provincia di Lodi. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto attorno alla mezzanotte. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e una auto medica, oltre ai vigili del fuoco e agli uomini delle forze dell'ordine. Purtroppo, però, per la donna non c'era nulla da fare.

Sul posto, oltre all'Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza della Regione Lombardia, i vigili del fuoco di Pavia, assieme alle squadre del Comando di Lodi e del distaccamento Volontario di Sant’Angelo Lodigiano. I carabinieri della Compagnia di Pavia hanno eseguito i rilievi del caso. Nell'incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli, secondo le prime ricostruzioni. L'auto, secondo quanto ricostruito, sarebbe uscita di strada in corrispondenza di una semicurva, scontrandosi poi violentemente contro un muretto di cemento. A causa dell'impatto il veicolo si sarebbe purtroppo ribaltato finendo nel fossato usato per l'irrigazione, che corre parallelamente alla strada provinciale. Il corpo della povera donna, poi, è stato recuperato dai vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarla dalle lamiere dell'auto accartocciata grazie ad un'autopompa e ad una autogrù.