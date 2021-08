Tragico incidente stradale, auto esce di strada: morto un uomo di 59 anni, ferita una donna Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 agosto, si è verificato un terribile incidente a Misinto (Monza e Brianza): un uomo di 59 anni era alla guida della sua auto quando è uscito fuori strada e si è schiantato. Il conducente è morto sul colpo mentre la donna che si trovava a bordo con lui è stata trasportata in ospedale per un trauma al braccio.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Un altro terribile incidente stradale in Lombardia: nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 luglio, un uomo di 59 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua automobile. È successo a Misinto, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono stati inviati i soccorsi e le forze dell'ordine: per l'uomo però non c'era nulla da fare. Ai medici non è rimasto altro che dichiararne il decesso. I carabinieri invece hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Nell'incidente non sono coinvolti altri mezzi

Non è ancora chiaro infatti cosa possa aver causato l'incidente: nel sinistro infatti non sono coinvolti altri mezzi. Il 59enne si trovava alla guida quando a un certo punto si è schiantato in via San Siro. L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato poco dopo le 13. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco e i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze. È intervenuto anche l'elisoccorso.

Sull'auto anche una donna di 63 anni trasportata in ospedale

L'uomo è morto però a causa delle ferite riportate. In auto con lui c'era anche una donna di 63 anni. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Alla donna infatti è stato diagnosticato solo un trauma alle braccia. I medici, dopo averle fornito le cure sul posto, l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale di Garbagnate. I carabinieri proveranno a raccogliere la sua testimonianza, essenziale per capire cosa possa aver causato l'incidente e accertare eventuali responsabilità.