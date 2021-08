Milano, uomo trovato nella notte con gravi ferite da taglio fuori dalla stazione Un uomo di 53 anni è stato trovato questa notte con gravi ferite da taglio fuori dalla stazione di Porta Genova a Milano. Stando a quanto raccontato da lui stesso, l’aggressione è avvenuta in una vita poco distante al termine di una discussione con un uomo che poi si è dato alla fuga. Il 53enne è stato portato in ospedale. Sull’accaduto indaga la polizia.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sfiorata nella notte a Milano. Un uomo di 53 è stato trovato ferito gravemente fuori dalla stazione di Porta Genova poco prima delle 2 di notte. Stando alle prime informazioni raccolte, il 53enne è stato accoltellato al termine di una lite scoppiata per motivi ancora sconosciuti. La vittima, un cittadino tunisino, è stata subito soccorsa.

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita

Sul posto sono arrivati i medici e paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica: dopo le prime cure sul posto l'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo. Dalle prime indiscrezioni il 53enne ha riportato una grave ferita alla testa e all'addome. Le ferite sono state provocate da un arma da taglio: una grave ferita era presente anche sul lato sinistro. Seppure le sue condizioni restano preoccupanti, non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto indaga la polizia: agli agenti la vittima ha riferito che era stato accoltellato circa mezz'ora prima in via Gola e che poi ha raggiunto la stazione, poco distante del luogo dell'aggressione, da solo. Così sono scattate le indagini per capire nel dettaglio quanto accaduto e per cercare di risalire all'identità dell'aggressore.

Un ragazzo di 28 anni trovato con una ferita al torace

Lo scorso luglio un altro uomo era stato trovato per strada con una grave ferita da taglio al torace e un dito fratturato. Vittima dell'aggressione era un algerino di 28 anni che si trovava in via Ponte Seveso a Milano. Il 28enne era stato poi soccorso da medici e paramedici sul posto e poi trasferito in ospedale dove era stato necessario intervenire con un intervento chirurgico d'urgenza. Subito dopo l'operazione i medici hanno giudicato la sua situazione guaribile in 15 giorni. La polizia è ancora al lavoro per cercare di risalire all'identità dell'aggressore.