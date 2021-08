Incidente sul lavoro, operaio precipita per alcuni metri: è grave Un operaio di 59 anni è stato trasportato in codice giallo in ospedale dopo essere precipitato per oltre tre metri mentre era al lavoro in un’azienda di Pieve Emanuele, alle porte di Milano. Stando alle prime informazioni l’uomo è caduto davanti ai colleghi che hanno dato l’allarme. Dall’impatto con il pavimento ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Altro incidente sul lavoro. Oggi venerdì 20 agosto verso le 9.30 un uomo di 59 anni è precipitato per più di tre metri mente era al lavoro. L'accaduto è successo in via Buozzi a Pieve Emanuele, alle porte di Milano. Stando alle prime informazioni l'uomo si trovava all'interno della ditta Novelis quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è caduto. Il tutto è accaduto davanti ai colleghi che hanno dato l'allarme.

L'operaio dalla caduta ha riportato un trauma cranico

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza: il 59enne dalla caduta ha riportato traumi al cranio, al torace e alla schiena. Tutte ferite gravi ma il lavoratore non è in pericolo di vita. L'uomo una volta stabilizzato sul posto è stato portato in ospedale a Rozzano in codice giallo. Intanto in ditta sono arrivati anche i carabinieri di San Donato Milanese che provvederanno a tutti i rilievi del caso. Resta infatti ancora da capire se l'operaio era in sicurezza e perché ha perso l'equilibrio precipitando per più di tre metri.

Camionista ustionato a Bergamo

Solo un mese fa altro un altro infortunio sul lavoro, questa volta a Bergamo. Un camionista di 49 anni è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXVII di Bergamo. L’uomo si sarebbe ferito gravemente durante lo sversamento di una sostanza liquida proveniente dalla cisterna su cui stava lavorando. L’incidente è avvenuto in una ditta in via Europa 41 a Casnigo, nel Bergamasco poco dopo le dieci e mezza di questa mattina. Le condizioni dell’uomo, ustionato dai liquidi di una cisterna, secondo l'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) sarebbero sembrate subito gravi, tanto da richiedere, oltre all'ambulanza e all'auto medica, l'intervento del trasporto in elisoccorso. Le ustioni coinvolgono l'addome, il torace, le braccia e le gambe dell'uomo.