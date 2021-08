Incidente sul lavoro a Bergamo, grave un operaio ustionato su gran parte del corpo Altro incidente sul lavoro oggi in provincia di Bergamo dopo quello che è costato la vita a un operaio di 36 anni. A Casnigo un operaio di 49 anni è rimasto ustionato con una sostanza liquida presente nella cisterna su cui stava lavorando. È stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

A cura di Simona Buscaglia

Altro grave infortunio sul lavoro oggi a Bergamo. Dopo l’incidente mortale che è costato la vita a un operaio di 36 anni a San Paolo d’Argon, sempre questa mattina invece un camionista di 49 anni è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXVII di Bergamo. L’uomo si sarebbe ferito gravemente durante lo sversamento di una sostanza liquida proveniente dalla cisterna su cui stava lavorando.

Leggi anche Operaio travolto a bordo strada da un automobilista ubriaco a Biassono: è in gravi condizioni

L’incidente, avvenuto in una ditta in via Europa 41 a Casnigo, nel Bergamasco, è avvenuto poco dopo le dieci e mezza di questa mattina. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso anche la Asl di Albino e i vigili del fuoco da Bergamo. Le condizioni dell’uomo, ustionato dai liquidi di una cisterna, secondo l'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) sarebbero sembrate subito gravi, tanto da richiedere, oltre all'ambulanza e all'auto medica, l'intervento del trasporto in elisoccorso. Le ustioni coinvolgono l'addome, il torace, le braccia e le gambe dell'uomo.

Incidente sul lavoro oggi a Bergamo

L’incidente a Casnigo avviene nella stessa mattinata di quello a San Paolo d’Argon, dove un uomo di 36 anni è morto in un'azienda che produce componenti d’alluminio per auto. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo sia precipitato nel vuoto da otto metri d'altezza all'interno della Toora Casting di via Mazzini. I medici e i paramedici intervenuti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio. Inutili i soccorsi. Sulla dinamica rimane comunque al momento il riserbo.