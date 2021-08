Bergamo, precipita nel vuoto mentre lavora in azienda: muore un operaio di 36 anni Un uomo di 36 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato per diversi metri mentre era al lavoro in un’azienda di San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo. Subito sono scattati i soccorsi, ma per l’operaio non c’è stato più nulla da fare. Sull’accaduto ora indagano le forze dell’ordine.

A cura di Giorgia Venturini

Altro incidente sul lavoro in poche ore. Dopo la tragedia di ieri che ha visto vittima un operaio di 47 anni di Foggia, oggi martedì 10 agosto un uomo di 36 anni è morto in un'azienda di San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire minuto per minuto quanto accaduto. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo sia precipitato all'interno della Toora Casting di via Mazzini, che produce componenti d'alluminio per auto.

Inutili i tempestivi soccorsi

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti medici e paramedici dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ma purtroppo per il 36enne non c'è stato più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri che stanno procedendo con i rilievi del caso. Bisognerà capire perché l'uomo non stava lavorando in sicurezza e cosa lo abbia fatto precipitare nel vuoto per alcuni metri.

Sempre nella Bergamasca gravemente ferito un camionista di 49 anni

Poche ore dopo un camionista di 49 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una sostanza liquida che stava versando dalla cisterna al suo messo. Il grave infortunio è successo nell’azienda Radici Fil di via Europa a Casnigo, sempre in provincia di Bergamo. Subito le sue condizioni sono apparse gravi tanto che in volo si è alzato anche un elisoccorso da Bergamo insieme a un'ambulanza e un'auto medica per il trasferimento immediato in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine che cercheranno di ricostruire quanto accaduto.